Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall auf Kreuzung

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Mannheimer Straße / Kirchenstraße zu einem Unfall mit zwei sich begegnenden Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr die Kirchenstraße entlang und wollte noch vor dem aus der Mannheimer Straße kommenden Pkw nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam es zu Kollision. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit, die Beteiligten blieben aber unverletzt. Vor Ort gab es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben dazu machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

