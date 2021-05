Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Rödersheim-Gronau) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

Bereits am Dienstagmittag zwischen 13:00 und 15:30 Uhr ist ein in der Schäfergasse geparkter Kleinwagen beschädigt worden. Aufgrund des Schadensbildes könnte das verursachende Fahrzeug ein wendender Lkw gewesen sein. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

