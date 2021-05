Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin (50/1342) 21.05.2021, 13:04 Uhr

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin kam es am Freitag um 13:04 Uhr in der Industriestraße in Speyer. Die 22-jährige Rennradfahrerin befuhr den für beide Richtungen freigegeben Fahrradweg, als ein 37-jähriger PKW Fahrer in ein dortiges Firmengelände einbiegen wollte. Als der PKW-Fahrer mit der Front den Fahrradweg überfuhr, konnte die Radfahrerin nicht mehr bremsen und landete auf der Motorhaube des PKW. Sie erlitt Prellungen im Bereich der Oberschenkel und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2500 Euro. Durch das Tragen eines Fahrradhelms erlitt sie keine Verletzungen im Kopfbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell