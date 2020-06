Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte sprengen Verteilerkasten - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sprengten am Pfingstmontag (01.06, 04:08 Uhr) einen Verteilerkasten am Dingbängerweg. Anwohner hörten den Knall und informierten die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten Teile des Kastens, die durch die Wucht der Detonation bis auf die andere Straßenseite und in den Einmündungsbereich der Straße Schürbusch geflogen waren. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Sprengkörper, dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Telefon: 0251 275-0

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

