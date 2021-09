Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, kollidierte ein unbekannter Motorradfahrer mit einem geparkten Auto (BMW) Am Feuerwachturm. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Bei dem Unfall entstand 2.500 Euro Sachschaden. Das Motorrad ist nicht versichert. Es wurde sichergestellt. Zeugen konnten den Motorradfahrer vage beschreiben: männlich, relativ klein, stämmige Statur, ca. 15-16 Jahre alt, "typische Motorradkleidung"

Gladbeck

Am Donnerstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Honda Civic in einer Tiefgarage an der Schützenstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden an dem Honda.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell