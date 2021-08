Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrräder und E-Scooter entwendet

Am Sonntag machte ein Dieb Beute in Göppingen und brachte sie später wieder zurück.

Ulm (ots)

Im Tagesverlauf entwendete ein Unbekannter zwei Fahrräder in der "Mittlere Karlstraße". Die standen unverschlossen an dem Gebäude. Nicht weit entfernt wurde der Polizei der Diebstahl eines E-Scooters gemeldet. Der stand im Hinterhof eines Gebäudes in der "Vordere Karlstraße". Ersten Erkenntnissen dürften die Diebstähle von den gleichen Tätern begangen worden sein. Vermutlich hatte der Dieb jedoch ein schlechtes Gewissen bekommen. Am Montag erhielt die Göppinger Polizei die Mitteilung, dass die Räder wieder aufgetaucht und zurückgebracht wurden. Auch der E-Scooter war wieder aufgetaucht und bei seinem Besitzer gelandet.

