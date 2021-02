Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Freitagnachmittag (19.02.2021, 17.45 Uhr) ist eine 56-jährige Warendorferin in ihrem Auto auf der K 18 (Ostmilter Straße) von Milte Richtung Gröblingen unterwegs gewesen. Als sie nach links in eine Einmündung abbog, stieß sie mit dem Auto eines 24-jährigen Mannes zusammen. Der Harsewinkler war zeitgleich in seinem Auto einige Pkw hinter der Warendorferin, ebenfalls Richtung Gröblingen unterwegs. Als der Harswinkler die Fahrzeugkolonne überholte, kam es zum Zusammenstoß mit der abbiegenden 56-Jährigen. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 20.100 Euro geschätzt.

