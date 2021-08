Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Opel in Flammen

Unbekannte zündeten vermutlich das Auto am Samstag in Biberach an.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten den rauchenden Opel gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Bleicherstraße. Als Zeugen nachsahen, warum das Auto rauchte, geriet es in Flammen. Schnell rückte die Feuerwehr an und löschte den Opel. Der brannte jedoch aus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, wurde der Opel etwa vor drei Wochen im Bereich Aulendorf von Unbekannten gestohlen worden sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

+++++++ 1568418

