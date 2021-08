Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher bleibt ohne Beute

Gestört wurde ein Unbekannter von seinem Vorhaben am Sonntag in Geislingen.

Gegen 2.45 Uhr bemerkte die Bewohnerin einen Unbekannten an ihrem Fenster in der Charlottenstraße. Der stand da mit einer Taschenlampe und hatte wohl versucht, in die Wohnung zu gelangen. Ihr Hund hatte gebellt. Der vermeintliche Einbrecher fühlte sich dadurch wohl gestört und flüchtete daraufhin unerkannt.

