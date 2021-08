Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Arbeitsgerät gestohlen

Von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte den Minidumper bei Steinheim.

Ulm (ots)

Am Samstag war der 63-Jährige mit Waldarbeiten zwischen Steinheim und Gnannenweiler beschäftigt. Hierbei hatte er einen Miniraupendumper im Einsatz. Nach getaner Arbeit wollte er den Dumper am Sonntag holen und abtransportieren. Als er am Sonntag Mittag zurückkehrte, fehlte sein Dumper. Unbekannte waren wohl mit einem Hänger in den Wald gefahren und hatten das Arbeitsgerät aufgeladen und gestohlen.

+++++++ 1572485

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell