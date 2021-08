Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Zu schnell im Kurvenbereich

Schwere Verletzungen erlitt eine 22-Jährige am Sonntag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Die 22-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Renault auf der B465 von Schemmerhofen in Richtung Ehingen. In einem Kurvenbereich fuhr sie zu schnell und geriet nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Renault und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die B465 musste bis etwa 13.45 Uhr voll gesperrt werden. Den Schaden an den Renault schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

