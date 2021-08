Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Am Sonntag kam es in Lonsee zu einem Unfall zwischen einem Auto und Motorrad.

Die 70-Jährige fuhr in der Hauptstraße. Gegen 9.15 Uhr bog sie nach links mit ihrem VW in die Salachbergstraße ab. Dort stand im Einmündungsbereich ein 48-Jähriger mit seinem Honda Motorrad. Mit der Fahrzeugfront berührte der VW die Honda. Der Kradlenker und seine 46-jährige Sozia stürzten. Bei dem Sturz verletzte sich die 46-Jährige leicht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

