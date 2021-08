Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: UL) Ehingen - Unfall mit PKW und Radfahrer

Ulm (ots)

Am späten Samstagmittag befuhr eine 31-jährige Fraumit ihrem Peugeot den Kreisverkehr Süd in Richtung Münsinger Straße in Ehingen. Hierbei kam es zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Dieser wollte vom Gehweg kommend die Fahrbahn am Kreisverkehr auf dem Fußgängerüberweg von rechts nach links überqueren. In Schrittgeschwindigkeit kollidierte der Peugeot mit dem Radfahrer frontal. Der 36-Jährige Mann stürzte nach dem Zusammenstoß mit seinem Trekkingrad auf die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in eine nahegelegene Klinik verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2200 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, (nu) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1568684/2021)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell