Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Motorradfahrer verliert Kontrolle/schwer verletzt

Ulm (ots)

Der 23-jähriger Motoradfahrer hatte am Samstagvormittag auf der K1420 zwischen Schlierbach und Ohmden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er kam in der Folge von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen, und überschlug anschließend mehrmals an der abschüssigen Böschung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

