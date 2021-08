Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Frontal in Gegenverkehr geprallt - Unfall mit mehreren Verletzten

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr kam es auf der B311, Höhe Einmündung Unlingen-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 50-jährige VW-Lenkerin fuhr aus Richtung Obermarchtal kommend in Richtung Riedlingen. An der Einmündung Unlingen-Nord fuhr sie nach links von der B311 ab, und übersah hierbei einen im Gegenverkehr fahrenden Soda. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW gegen ein hinter ihm wartenden Alfa Romeo geschleudert. Die 66-jährige Fahrerin des Skoda und ihr Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Die Feuerwehr aus Unlingen musste den eingeklemmten Beifahrer im Skoda befreien. Die VW-Lenkerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 36 000 Euro. Die B 311 war während der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Mau) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1568356)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell