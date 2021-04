Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreifelden - Unfallflucht durch Lkw in Dreifelden

Dreifelden (ots)

Am Dienstag, dem 20.04.2021 befuhr eine Zugmaschine mit Anhänger um 13 Uhr die Kirchstraße aus Richtung Schmidthahn kommend in Fahrtrichtung Eichenweg / L 303. Kurz vor einer Linkskurve beschädigte er beim Vorbeifahren einen dort positionierten Mauerpfeiler (Hoftorpfeiler), sowie eine auf dem Pfeiler befindliche Außenlampe. Der Lkw-Fahrer, welcher bislang unbekannt ist, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es soll sich dabei um eine blaue Zugmaschine mit gelbem Anhänger und der Aufschrift (Firma): DACHSER handeln. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

