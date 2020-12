Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Streit geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Streit, bei dem am Mittwoch (02.12.2020) zwei 38 und 43 Jahre alte Männer verletzt worden sind. Die beiden Männer gerieten gegen 15.40 Uhr an der Bushaltestelle Wagenburgstraße aus unbekannten Gründen in Streit, der in einem Gerangel mündete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Ostendstraße zu wenden.

