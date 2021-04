Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, dem 20.04.2021 befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer um ca. 07.00 Uhr die Kirburger Straße in Fahrtrichtung B414. Er wollte an der Einmündung nach links abbiegen und übersah dabei einen 27-jährigen Motorradfahrer, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell