POL-UL: (BC) Schwendi - Bei der Arbeit in die Tiefe gestürzt

Jede Hilfe kam am Dienstag nach einem Arbeitsunfall in Schwendi zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr arbeitete der 38-Jährige auf einer Baustelle in Schwendi. An dem Rohbau arbeitete er in etwa sechs Meter Höhe in einem Metallkorb. Der war an einem Kran befestigt. Aus bislang unbekannter Ursache lösten sich wohl die Spanngurte die den Korb hielten. Der 38-Jährige stürzte in die Tiefe. Arbeitskollegen fanden ihn und setzten sofort einen Notruf ab. Einsatz- und Rettungskräfte rückten. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät und der Mann verstarb an der Unfallstelle.

