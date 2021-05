Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Frontalzusammenstoß mit drei Schwerverletzten

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

25. Mai 2021 | Kreis Stormarn - 22.05.2021 - Steinburg

Am 22.05.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Landestraße 296, in der Stubber Chaussee bei Steinburg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen schwerverletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Golf-Fahrer die L 296 aus Stubben kommend in Richtung Eichede. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er dort mit einem entgegenkommenden Touareg, eines 50 Jahre alten Mannes, frontal zusammen. Der aus dem Ratzeburger Umland stammende Golf-Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei schwer und wurden umgehend mit einem Rettungswagen und mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenso schwere Verletzungen zog sich auch der 50-jährige Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg zu.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter hinzugezogen.

Die Landesstraße 296 war für die Dauer der Unfallaufnahme vier Stunden voll gesperrt

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

