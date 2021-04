Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210429-4: Zeugensuche zur Klärung eines Verkehrsunfalls - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der am Montag (26. April) in Badorf passiert war, sucht die Polizei zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit nach Zeugen. Laut derzeitigem Sachstand war eine 63-Jährige gegen 15.45 Uhr mit ihrem blauen Fiat Panda auf der 'Steingasse' in Richtung 'Alte Bonnstraße' unterwegs, als auf Höhe eines Spielplatzes ein Mädchen mit seinem Roller vom Gehweg abkam und seitlich in ihr Auto stieß. Die Fahrerin stieg aus, um nach dem Mädchen zu sehen, welches allerdings versicherte unverletzt zu sein und davonlief. Die Autofahrerin beschrieb das circa zehn bis 13-jährige Mädchen bei kräftiger Statur als 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie habe außerdem schulterlanges, blondes Haar. Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Mädchen geben können, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. Hierbei sind insbesondere die erziehungsberechtigten Eltern des Kindes, nach Bekanntwerden des Geschehens, angesprochen. (sc)

