Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210429-1: Zeugen vertrieben Diebe - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Männer haben versucht Gartenmöbel von einem Firmengelände zu entwenden und wurden von aufmerksamen Zeugen (27/30) aufgeschreckt.

Nach Angaben der Zeugen parkten diese am Mittwochabend (28. April) gegen 20.15 Uhr ihren Wagen auf der Alleestraße. Die beiden wunderten sich, da vor dem Firmengelände eines Bekannten ein weißer Kastenwagen stand. Sie beobachteten drei ihnen unbekannte Männer, die die Gartenmöbel des Firmengeländes über den Zaun heben wollten. Nach eigenen Angaben sprachen sie die Personen an. Einer der Männer gab vor, dass er beauftragt worden sei die Möbel abzuholen. Nachdem die Zeugen die Unbekannten darauf aufmerksam machten, den Eigentümer anzurufen und nachzufragen, stiegen diese in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Die beiden informierten sofort die Polizei und den Eigentümer über den Vorfall. Durch das vorbildliche Verhalten der Zeugen konnte die Komplettentwendung der hochwertigen Gartenmöbel verhindert werden. Der Mann, mit dem die beiden Zeugen sprachen, soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 175 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er sei von kräftiger Statur, habe kurze schwarze Haare und einen kurzen Bart. Er soll außerdem eine schwarze Jeans, eine schwarze Weste und einen grauen Pullover getragen haben.

Weitere Zeugen, die die drei Personen oder den Kastenwagen im Umfeld der Alleestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell