Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210428-3: Polizei stellt mutmaßlichen Drogenhändler - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft stellt Rauschgift sicher und leitet Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Polizisten haben am Dienstag (27. April) gegen 17 Uhr eine Gruppe junger Frauen (17, 18) und Männer (19, 19, 23, 28) auf einem Spielplatz kontrolliert, nachdem aufmerksame Zeugen einen Drogenkonsum durch Jugendliche bei der Polizei gemeldet hatten. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass einer der 19-jährigen Männer vor dem Eintreffen der Polizisten Betäubungsmittel in der Nähe des Spielplatzes versteckt habe. Die Beamten fanden entsprechende Drogen in dem genannten Versteck. Aufgrund des Verdachts eines illegalen Drogenhandels, durchsuchten Polizisten die Privatwohnung des 19-Jährigen, nachdem sie einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss eingeholt hatten. Dabei wurde neben einer Feinwaage weiteres Zubehör für den Cannabiskonsum aufgefunden und sichergestellt. Das Handy, sowie das am Tatort aufgefundene Cannabis stellten die Beamten ebenfalls sicher. Der junge Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. (sc)

