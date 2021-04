Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210427-5: Polizei stellt Drogenkuriere bei Verkehrskontrolle - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die zwei Männer waren zuvor in den Fokus der Autobahnpolizei geraten, da sie schneller fuhren als die übrigen Verkehrsteilnehmer. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Handeltreibens verantworten.

Für eine beabsichtigte Verkehrskontrolle hielten Zivilpolizisten am Montag (27. April) gegen 19 Uhr zwei Männer (31, 27) in einem schwarzen Kia in Autobahnnähe auf der Bundesstraße 477 an. Sie waren zuvor auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Köln unterwegs gewesen. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Männer Amphetamine, Kokain und Cannabis mit sich führten und stellten diese sicher. Die Beamten nahmen beide Männer vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Wohnungsdurchsuchungen im Bereich Niederkassel an. Das Ergebnis steht noch aus. (sc)

