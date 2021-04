Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210427-2: Gewinnspielbetrüger rief an - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 55-jähriger Frechener hat die Betrugsmasche erkannt und sich nicht beirren lassen. Am Montagmittag (26. April) um 13.15 Uhr rief den 55-Jährigen ein unbekannter Mann an. Er gab vor, Mitarbeiter eines großen Verlagshauses zu sein. Angeblich sollte der 55-Jährige bei einem Gewinnspiel gewonnen haben. Für den Gewinn von 49.500 Euro müsse er bei der Übergabe nur noch 900 Euro an Bearbeitungsgebühr bereithalten. In dem Wissen, dass es sich um einen versuchten Betrug handelt, ließ der 55-Jährige sich auf einen weiteren Anruf und die vermeintliche Terminvereinbarung zur Geldübergabe ein. Derweil informierte er die Polizei. Zu einem zweiten Anruf kam es nicht mehr.

Die Polizei macht darauf aufmerksam:

- Sie können nur gewonnen haben, wenn sie an einer Lotterie oder einem Gewinnspiel teilgenommen haben! - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Geben Sie für die Gewinnausschüttung kein Geld aus. Bearbeitungsgebühren oder das Wählen gebührenpflichtiger Sondernummern sind Tricks der Betrüger, um Ihr Geld zu erhalten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell