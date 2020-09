Polizei Paderborn

POL-PB: Sexuelle Belästigungen - Polizei sucht verdächtigen Radfahrer und Zeugen

Paderborn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Mann geben können, der zwei Frauen an der Münsterstraße und an der Straße An der Fischteichen belästigt hat.

Am vorvergangenen Donnerstag (20.08.) joggte eine 37-jährige Frau aus Paderborn gegen 07.45 Uhr auf einem Asphaltweg, der parallel zur Münsterstraße verläuft, vom Padersee kommend in Richtung Schloß Neuhaus. Hier wurde sie von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt, der sie mit seiner Hand am Gesäß anfasste. Anschließend setzte der Täter seine Fahrt in Richtung Schloß Neuhaus fort.

Zu einem zweiten, ähnlichen Vorfall kam es am Montag (31.08.).

Eine 30-jährige Paderbornerin joggte hier an der nahegelegenen Straße An den Fischteichen. Gegen 19.50 Uhr bemerkte sie in einem Waldstück am Hudeweg einen Mann. Dieser näherte sich ihr plötzlich von hinten und belästigte auch diese Frau durch einen Griff an ihr Gesäß. Als diese daraufhin laut aufschrie, flüchtete der unbekannte Täter mit einem alten Damenfahrrad in Richtung Dubelohstraße und anschließend nach links in Fahrtrichtung der Hatzfelder Straße.

Vermutlich handelt es sich bei diesen Tätern um ein und denselben Mann.

Er kann wie folgt beschreiben werden:

Vermutlich mittleren Alters, große, kräftige Statur, ungepflegtes Äußeres, sehr altes Damenfahrrad, unangenehmer, ungewaschener Geruch, führte einen Rucksack mit auffällig blauem Gummiband mit sich. In einem Fall trug er ein Käppi auf dem Kopf, eine grüne, knielange Hose sowie eine graue Sweatjacke. Im zweiten Fall war der Täter mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei sucht Zeuge. Wer kann Angaben zu diesem Mann machen? Wer hat einen verdächtigen Radfahrer im Bereich Padersee/Münsterstraße/An den Fischteichen/Hudeweg oder in der Nähe gesehen? Wer kann Angaben zu dem Täter oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

