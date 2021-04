Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210426-9: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Käthe S. (90) aus Gleuel.

Seit Montagnachmittag (26. April) wird die 90-jährige Seniorin vermisst. Laut Zeugenangaben hat sie das Altenzentrum Sebastianusstift verlassen, stieg in einen Bus und verließ diesen wieder an der Kirche in Altstädten-Burbach. Dort wurde sie an einer Bank gegen 13.30 Uhr zuletzt gesehen. Frau Stahl ist 165 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Sie hat dunkelbraune Haare, trägt eine graue Weste und ein grünes Oberteil. Die Seniorin ist orientierungslos und auf einen Rollator angewiesen, den sie allerdings derzeit nicht mitführt. Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Seniorin geben können, umgehend den Polizeinotruf "110" zu wählen oder sich per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden. (sc)

Foto: Privat

