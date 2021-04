Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210426-6: Zeugensuche nach Raub in Wohnhaus - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (26. April) haben Unbekannte ein Ehepaar gegen 10 Uhr in ihrem Haus an der Straße "Am Frankenfeld" ausgeraubt und sind danach geflüchtet.

Die Geschädigte ist zur Tatzeit von zwei Unbekannten beim Öffnen der Haustür in den Flur zurückgedrängt und niedergerungen worden. Die beiden Täter durchsuchten im Anschluss die Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, bevor sie mit zwei weiteren Mittätern flüchteten. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein. Die geschädigte Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie im Anschluss medizinisch. Insgesamt sollen vier Unbekannte am Tatort gewesen sein. Zwei Personen blieben in dem Fluchtfahrzeug sitzen. Die Täter, die in das Wohnhaus eindrangen, flüchteten zu Fuß in Richtung Feld (Sintherner Holzweg). Bei dem Fluchtwagen soll es sich um eine silberne Audi A4 Limousine älteren Baujahres gehandelt haben. Die Geschädigten beschreiben die zwei circa 35- bis 40-jährigen Täter im Haus als rund 180 bis 183 Zentimeter groß bei kräftiger Statur. Die maskierten Männer sollen überwiegend in polnischer Sprache gesprochen und jeweils dicke Jacken mit Warnwesten getragen haben. Ein Täter habe eine Schusswaffe mit sich geführt.

Zeugen, die Hinweise zu den Täter geben können und/oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten umgehend das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

