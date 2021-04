Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210426-4: Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Diebstahl - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht zu Freitag (23. April) haben vier unbekannte Personen versucht Beute in einer Lagerhalle zu machen. Um 0.36 Uhr löste der Alarm einer Alarmanlage eines Unternehmens an der Ursulastraße aus. Dort hatten unbekannte Täter ein Rolltor nach oben geschoben. Ein Einbrecher kroch durch den Spalt in das Gebäude. Wenig später zwängte er sich wieder hervor. Eine Videokamera zeichnete drei der Tatverdächtigen auf.

Die erste Person war von schlanker Statur, trug eine dunkle Jacke und Hose, Turnschuhe sowie eine Kappe. Der zweite Mittäter war kräftig gebaut, trug eine dunkle Hose mit Tarnmuster, einen hellen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er aufgesetzt hatte, Turnschuhe und einen Mund-Nasen-Schutz. Der dritte Täter war von etwas kräftigerer Statur. Er trug eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Auffällig war seine Daunenweste, die an den Armansätzen mit Pelz besetzt war. Die Kapuze seines grauen Pullovers hatte er auf den Kopf gezogen und sein Gesicht war mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell