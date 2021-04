Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210426-3: Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl gestellt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 31-Jährige hat am Samstag (24. April) versucht mehrere Kleidungsstücke aus einem Lebensmittelmarkt zu entwenden und verletzte im Anschluss eine Zeugin, die sich ihr in den Weg stellte. Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr passierte die 31-Jährige mit einem Einkaufswagen den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes an der Gustav-Heinemann-Straße. Sie zahlte mehrere Kleidungsstücke nicht und versuchte das Geschäft zu verlassen. Eine Kassiererin, die auf den Diebstahl der 31-Jährigen aufmerksam geworden war, hatte eine 38-jährige Zeugin informiert. Diese forderte die Dame auf, stehen zu bleiben und stellte sich ihr in den Weg. Die Tatverdächtige schubste die Zeugin zunächst, um aus dem Geschäft zu gelangen. Als das nicht reichte, packte sie die 38-Jährige an der Bluse und kratzte sie mit den Fingernägeln. Ein Ladendetektiv stoppte die Flucht der aggressiven Diebin.

Hinzugerufene Polizisten fertigten eine Strafanzeige und übergaben die Beute an die Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes. Die Tatverdächtige erwartet nun ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell