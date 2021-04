Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210425-2: Polizei beendet illegale Techno Party - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Samstagabend hat die Polizei eine illegale Techno Party in einem Gebäude in einem Industriegebiet in Brühl-Vochem beendet. Am Samstag (24. April) wurde die Polizei von einem Zeugen über eine Party mit lauter Musik und singenden Gästen informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten regen Personenzulauf zu dem genannten Objekt fest. Auch hörten die Polizeibeamten laute Musik aus dem Gebäude und bei Einlass neuer Gäste sahen sie bunten Lichtschein. Auf der Rückseite des Objektes trafen die Beamten 20 erwachsene Personen an, die das Gebäude durch einen Hintereingang verlassen hatten und sich offenbar entfernen wollten. Bei der Feststellung der Personalien fanden die Beamten bei einigen Partybesuchern Betäubungsmittel. Ebenfalls wurden hinter dem Objekt abgelegte Betäubungsmittel gefunden.

Weil die Polizeibeamten aus dem Gebäude weitere Stimmen hörten, betraten sie das Gebäude und trafen 10 weitere erwachsene Personen an. Auch bei diesen Personen stellten die Beamten die Personalien fest.

Insgesamt fertigten die Beamten 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung NRW und das Infektionsschutzgesetz. Weiterhin fertigten die Beamten 5 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. (rb)

