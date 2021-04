Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210423-6: Zeugensuche nach Straßenraub - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend (22. April) haben zwei Unbekannte gegen 22 Uhr einen 36-Jährigen an der Birkenstraße ausgeraubt, als dieser auf dem Heimweg war. Laut Zeugenangaben traten und schlugen die Männer den Geschädigten und entwendeten sein Handy. Ein aufmerksamer Zeuge (22) schrie die Täter aus dem Fenster seiner Wohnung heraus an und kündigte an die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Der 22-Jährige und eine weitere Zeugin (22) beschrieben die Täter als circa 170 bis 175 Zentimeter groß. Sie sollen beide Mundnasenschutzmasken, Kapuzen und dunkle Kleidung getragen haben. Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu kontaktieren. (sc)

