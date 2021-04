Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210423-3: Seniorin entlarvt Telefonbetrüger - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die angerufene Seniorin (82) ging dem Betrüger nicht auf den Leim sondern konfrontierte ihn mit persönlichen Fragen.

Das Telefon der 82-Jährigen klingelte nach derzeitigem Sachstand am Donnerstagmorgen (22. April) um 11.30 Uhr. Am anderen Ende meldete sich ein Mann, der sich als ihr an Corona erkrankter Sohn ausgab. Zunächst schenkte sie dem Anrufer Vertrauen, selbst dann noch, als er für eine Spezialbehandlung aus den USA einen hohen Bargeldbetrag erfragte. Sie stutzte jedoch, als der angebliche "Sohn" noch nach Gold- und Schmuckbeständen fragte. Die mittlerweile skeptische Seniorin stellte dem Anrufer nunmehr persönliche Fragen. Offenbar konnte der Betrüger darauf nicht antworten und beendete das Gespräch. Zu einer Geldübergabe kam es durch das geschickte Vorgehen der Rentnerin nicht.

Die Polizei rät:

Folgen auch Sie dem Beispiel der angerufenen Seniorin! Bleiben Sie misstrauisch und überprüfen Sie die Behauptungen des vermeintlichen Verwandten. Beenden Sie im Verdachtsfall das Gespräch und wählen Sie den Polizeinotruf "110". Informieren Sie weitere Familienangehörige und Freunde über die unterschiedlichen Betrugsmaschen und verhindern Sie so einen hohen finanziellen Schaden.

Die Betrüger sind erfinderisch und flexibel in der Gestaltung unterschiedlicher Vorwände, um zunächst das Vertrauen der Senioren zu erlangen. Bleiben Sie generell bei Geldforderungen während eines Anrufs skeptisch. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell