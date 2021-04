Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210423-1: Automatenaufbrüche beschäftigen die Polizei - Brühl/Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegen derzeit zwei Anzeigen vor, in denen die Aufbrüche eines Zigaretten- und eines Kassenautomaten beschrieben werden. Die Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Montag (21. September 2020) und Montag (29. März 2021) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten, der sich auf der Bahnhofstraße in Brühl befindet, gewaltsam auf und entnahmen den gesamten nikotinhaltigen Inhalt und das Bargeld. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die geschädigte Firma mit Sitz in Essen erstattete am Mittwoch Anzeige gegen Unbekannt.

Weitere Täter hebelten am Donnerstagmorgen (22. April) gegen 03:00 Uhr den Kassenautomaten des Parkhauses an der Konrad-Adenauer-Straße in Wesseling auf und entwendeten anschließend das Bargeld. Die Täter können in diesem Fall wie folgt beschrieben werden: Eine Person trug eine schwarze Jacke, ein graues Shirt und eine rote Trainingshose. Sein Gesicht war mit einer Kapuze und einer Mund-Nasen-Maske verdeckt. Die zweite Person trug eine schwarze Hose mit hellen Streifen an der Seite, eine schwarze Jacke mit gelbem Symbol am Arm. Auch er hatte sein Gesicht mit einer Kapuze und einer Mund-Nasen-Maske verdeckt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 23 in Brühl telefonisch unter 02233 52-0 entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell