Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210423-5: Ruderboot gefunden - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (38) bemerkte am Ufer eines Sees ein Ruderboot und meldete es der Polizei.

Der Zeuge ging am Donnersagmorgen (22. April) um 9.35 Uhr am See zwischen Rondorfer Straße und Höninger Weg spazieren, als er am Ufer das von der Polizei gesuchte Ruderboot fand. Es war von Unbekannten dort angekettet worden. Die Beamten nahmen zum Eigentümer des Bootes Kontakt auf und übergaben es ihm am Nachmittag vor Ort.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung um die Mithilfe. Mit Pressemeldung "210324-1: Polizei sucht Zeugen nach Ruderboot Diebstahl - Hürth" sowie in den sozialen Medien leitete die Polizei Ende März die öffentliche Suche ein. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell