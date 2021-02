Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Ruhrort: Vermisster Dieter N. tot aufgefunden (siehe Pressemeldung Polizei Duisburg vom 25.02.2021)

Duisburg (ots)

Der seit dem 24.02.2021 vermisste 79-jährige, aus einem Seniorenheim in Ruhrort abgängige Herbert N. wurde am Samstag, 26.02.2021, gegen 17:40 Uhr, von einem Passanten in einem Gebüsch hinter der Aral-Tankstelle auf der Hafenstraße leblos aufgefunden. Der eingesetzte Notarzt konnt nur noch den Tod des Mannes fetstellen.

