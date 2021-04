Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210426-7: Konstituierende Sitzung des neuen Polizeibeirats: Frank Klein ist neuer Vorsitzender

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im April haben sich die neu gewählten Mitglieder des Polizeibeirates der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis im großen Sitzungssaal des Kreishauses Bergheim zur konstituierenden Sitzung getroffen. Der Behördenleiter, Landrat Frank Rock, begrüßte die Teilnehmer und beschrieb die Aufgaben der elf gewählten Beiratsmitglieder, die sich nach dem Polizeiorganisationsgesetz des Landes NRW als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Erft-Kreises und der Polizeibehörde verstehen. In einer offenen Abstimmung wurde Frank Klein (CDU) einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Polizeibeirates gewählt. Stellvertreter von Herrn Klein wurde Elmar Gillet (Bündnis 90/Die Grünen). Ebenfalls in einer offenen Abstimmung wurde André Hess (CDU) einstimmig zum neuen Schriftführer des Polizeibeirats gewählt. Der neu gewählte Vorsitzende Herr Klein gab seinem Wunsch Ausdruck, von der Polizeibehörde stets zeitnah und offen über alle bedeutsamen Belange informiert zu werden. Die Beiratsmitglieder informierten sich in der ersten Sitzung über die Organisation der Polizeibehörde, die Kriminalitätsentwicklung und Verkehrsunfallentwicklung im Jahr 2020, die Sachstände beim zentralen Neubau der Polizei in Bergheim sowie über den Neubau der Polizeidienststelle in Erftstadt. Im Anschluss an die Sitzung stellte sich der neue Polizeibeirat gemeinsam mit dem Behördenleiter für ein Gruppenfoto unter freiem Himmel auf. (sc)

Foto: Polizei

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell