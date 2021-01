Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Mehrfamilienhaus - Raub - Versuchter Einbruch in Freibad - Einbrüche in Kleingartenanlage

Brand in Mehrfamilienhaus

Fulda - Am Montagmittag (11.01.) brannte es in der Elisabethenstraße in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Feuerwehr gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die leicht verletzte 72-jährige Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Möglicherweise kommt ein Halogenlampe als Ursache in Betracht.

Raub

Künzell - Am Montagnachmittag (11.01.) wurde ein Kind im Fellenweg von einem unbekannter Mann angesprochen, der Bargeld forderte. Der Täter zog dem Opfer dabei die Mund-Nase-Bedeckung herunter und packte es am Hals. Da das Kind kein Geld dabeihatte, lies der Täter vom ihm ab. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er soll 14 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank und westeuropäischen Erscheinungsbildes gewesen sein. Das Opfer gibt an, dass er einen schwarzen Pullover und eine Jeans mit Taschen an den Seiten getragen habe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Freibad

Hofbieber/Langenbieber - Unbekannte versuchten zwischen Freitagmorgen (08.01.) und Samstagabend (11.01.) auf dem Gelände eines Freibades in der Biebersteiner Straße in mehrere Baucontainer einzubrechen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Kleingartenanlage

Zwischen dem 23. Und 30. Dezember kam es in einer Kleingartenanlage in der Straße "Zu den Unsben" zu mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen. Gestohlen wurden unter anderem Kleidungsstücke, Heizlüfter und Lebensmittel. Der entstandene Sachschaden wird bei den bisher bekannten Fällen auf circa 300 Euro geschätzt. Bei Hinweisen auf verdächtige Personen oder Beobachtungen bitte die Polizei in Hünfeld unter 06652/965834 informieren.

