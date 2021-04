Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210427-1: Geschädigte und Zeugen gesucht - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (18) hat am Montagabend (26. April) einen jungen Mann beobachtet, der zwei bislang unbekannte Personen mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld forderte. Gegen 22.15 Uhr ging der 18-Jährige auf der Straße 'Im Klarenpesch' spazieren. Kurz vor der Einmündung zur Burgstraße beobachtete der Frechener drei Personen, die sich an den Parkplätzen eines Kindergartens aufhielten. Einer der jungen Männer bedrohte die beiden anderen mit einer Schusswaffe und verlangte Geld von ihnen. Die beiden Bedrohten ergriffen die Flucht über die Burgstraße in Richtung Franzstraße. Auch der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin vom Tatort. Er flüchtete über die Burgstraße in Richtung Dr.-Schultz-Straße. Der Zeuge verständigte die Polizei. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten weder die beiden jungen Männer noch der Tatverdächtige angetroffen werden. Nach Zeugenangaben war der Tatverdächtige etwa 20 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und von leicht korpulenter Statur. Er trug eine grüne Jacke und eine schwarze Hose. Die mitgeführte Pistole soll schwarz gewesen sein. Die beiden anderen Personen beschrieb der Zeuge als männlich, im Alter von 16 bis 20 Jahren.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten die beiden Geschädigten sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden. (akl)

