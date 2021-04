Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210427-3: Gefahrenstelle auf der Bundesstraße - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein LKW verlor auf einer Strecke von sechs Kilometern eine große Menge an Kies. Die Beseitigung dauerte bis in die Abendstunden an.

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer informierten am Montagabend (27. April) gegen 17:20 Uhr die Polizeileitstelle darüber, dass das Befahren der Bundesstraße (B) 477 im Bereich Heppendorf (K34) aufgrund von Kies kaum möglich sei. Streifenbeamte stellten fest, dass der verlorene Kies über eine Strecke von sechs Kilometern auf der Fahrbahn verteilt war und ermittelten den Verursacher. Da eine eigenverantwortliche Beseitigung nicht möglich war, forderte die Polizei eine Fachfirma an. Eine Kehrmaschine war bis um 20:45 Uhr mit der Beseitigung des Kieses beschäftigt. Den Verursacher erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelnder Ladungssicherung und eine Rechnung der Fachfirma. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell