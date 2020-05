Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Schwörstadt (LKrs. Lörrach) - Diebstahl eines Quads" - Bild des gestohlenen Quads!

Freiburg (ots)

Am Abend vom 23.05. auf den 24. 05. in der Zeit von 20 Uhr bis 01.30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Schwörstadt, nahe der Schwanenkurve, ein vor dem Wohnhaus abgestelltes Quad der Marke Yamaha entwendet. Das Quad war auffällig in hellgrau/dunkelgrau lackiert, hatte türkisfarbene Blinker Gläser, sowie graue Felgen mit türkisfarbenen Akzenten.

Hinweise zu dem vorliegenden Diebstahl werden durch das Polizeirevier Rheinfelden unter 07623/7404-0 entgegengenommen.

