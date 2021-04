Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210428-2: Jugendlichen bedroht und Handy geraubt- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag (27. April) das Smartphone eines 15-Jährigen geraubt. Gegen 16.15 Uhr saß der 15-Jährige nach eigenen Angaben auf einer Treppe, die an den Spielplatz 'An der alten Burg' angrenzt. Plötzlich habe sich ihm eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen genähert. Einer der Teenager soll ihn angesprochen und aufgefordert haben sein Handy vorzuzeigen. Der 15-Jährige verneinte dies. Nachdem er auch der zweiten Aufforderung nicht nachgekommen sei, habe der Täter mit Gewalt gedroht. Als er dann sein Smartphone aus der Jackentasche nahm, soll der Räuber nach dem Telefon gegriffen und zusammen mit seinen Begleitern und der Beute in Richtung Burgstraße geflüchtet sein. Nach Zeugenangaben soll der Täter etwa 17 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Außerdem habe er braunes mittellanges Haar, eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Kapuzenshirt getragen. Er soll weiterhin weiße Schuhe getragen und mit Dialekt gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters oder der Personengruppe machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

