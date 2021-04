Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Fußgänger leicht verletzt

Unfallfahrer gesucht

Isselburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Isselburg-Anholt einen Fußgänger angefahren und dabei leicht verletzt. Der 24-Jährige überquerte gegen 06.05 Uhr die Kreuzung Schneidkuhle / Am Mühlenberg / Nadorpstraße / Maria-Lenzen-Straße. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein Fahrzeug von der Maria-Lenzen-Straße nach links in die Schneidkuhle ab und erfasste dabei den Isselburger. Seinen Angaben nach handelte es sich bei dem Wagen um einen blauen Kleintransporter mit gelber Aufschrift und BOH-Kennzeichen. Der Fahrer habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

