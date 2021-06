POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Abgeschlossenes Mountainbike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mannheim

Heidelberg-Kirchheim: Abgeschlossenes Mountainbike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim

Ein in etwa der Mitte der Unteren Seegasse in Heidelberg-Kirchheim abgestelltes Mountainbike ist im Zeitraum zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, gestohlen worden. Das Rad war abgeschlossen. Es handelt sich um ein Mountainbike, 27,5 Zoll, der Marke Grecos, Typ Wild Crossover 650, in der Farbe Limettengrün. Der Schaden beträgt rund 350 Euro. Der Anzeigenerstatterin war in diesem Zeitraum in der Gegend ein Mann aufgefallen, der auf einem schwarzroten, zu kleinen Mountainbike unterwegs gewesen war. Auffällig sei gewesen, dass er unter die Planen von abgedeckten Motorrädern gesehen habe. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, braune, glatte, mittellange Haare, rundliches Gesucht, Drei-Tage Bart, braun gebrannt, braune Augen und er trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jogginghose und schwarze Badelatschen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06221/3418-0.

