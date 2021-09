Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen, um 10 Uhr, auf der Straße "An der Feuerwache" in Richtung Schützenstraße. Zeitgleich war ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Herten auf der Schützenstraße in Richtung Süd unterwegs. In Höhe des Einmündungsbereichs konnte der Zweiradfahrer sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen und so einen Zusammenstoß verhindern, jedoch stürzte er aufgrund der Bremsung zu Boden und verletzte sich. Eine Rettungswagenbesatzung fuhr den leicht Verletzten schließlich in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden am Kraftrad.

