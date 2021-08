Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Blitz setzt Scheune in Brand

Wolgast (ots)

Am 13.08.2021 gegen 21:15 Uhr gerieten in Bannemin eine Scheune sowie das angrenzende Wohnhaus in Brand. Ursächlich hierfür war ein Blitzeinschlag in das reetgedeckte Dach der Scheune, welches sofort Feuer fing. Der Wind fachte dieses Feuer zusätzlich an. Somit griffen die Flammen schnell auf das gesamte Dach und auf ein mit der Scheune verbundenes Wohngebäude über. Zudem wurde ein drittes Gebäude durch die Explosion einer Gasflasche beschädigt. Diese lagerte in der Scheune, explodierte auf Grund der Hitzeentwicklung und flog dadurch gegen den Giebel dieses Hauses. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Bannemin, Zinnowitz, Trassenheide, Karlshagen und Wolgast mit insgesamt 79 Kameraden im Einsatz. Die Scheune brannte komplett nieder. Das angrenzende Wohnhaus konnte zwar vor der vollständigen Vernichtung durch die Flammen gerettet werden, ist derzeit jedoch nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 175.00,-EUR.

