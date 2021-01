Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 24. Januar 2021, gegen 18:05 Uhr, befuhr eine 30-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem VW die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen. Als sie die Autobahn an der Ausfahrt Delmenhorst-Deichhorst verlassen wollte, kam sie mit ihrem VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leittafel und zwei Leitplanken.

Der Pkw kam erst im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stehen und musste mit einem Autokran geborgen werden. Die Ausfahrt der Anschlussstelle musste kurzfristig gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. Der gesamte Sachschaden wurde auf circa 2.600 Euro geschätzt.

