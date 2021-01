Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierte Fahrerin eines Kleintransporters auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Sonntag, 24. Januar 2021, gegen 05:50 Uhr, auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug kamen sie auf einen Kleintransporter zu, der offensichtlich mit einem Defekt auf der Autobahn zum Stehen gekommen war. Die Beamten näherten sich mit eingeschaltetem Blaulicht und wollten Kontakt zu den Insassen aufnehmen, die mit dem Kleintransporter den rechten Fahrstreifen blockierten.

Kurz vor dem Herantreten an das Fahrzeug wurde dieses wieder in Bewegung gesetzt und die Fahrt in Richtung Osnabrück in erheblichen Schlangenlinien fortgesetzt. Die Kontrolle erfolgte auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Huntetal.

Die 26-jährige Fahrerin aus dem Kreis Stade machte einen apathischen und stark alkoholisierten Eindruck. Im Kleintransporter lagen mehrere geleerte Alkoholflaschen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests scheiterte mehrfach.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sie musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss wurde sie in einer Gewahrsamszelle untergebracht, in der sie sich bis 17:00 Uhr ausschlafen konnte.

