Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in ein Optikergeschäft in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 17. Januar 2021, 03:00 Uhr, bis Sonntag, 24. Januar 2021, 03:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Optikergeschäft in der "Lange Straße" in Berne einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter die Eingangstür zu den ehemaligen Geschäftsräumen aufzubrechen, ließen jedoch aus unbekannter Ursache von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich schließlich vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-115 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

