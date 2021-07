Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unterschlagenes Auto, keinen Führerschein und unter Drogen - Frau flüchtet mit Kleinkind vor der Polizei

Hamm-Mitte (ots)

Mit einem unterschlagenen VW, einem Kleinkind auf dem Rücksitz, ohne Führerschein, dafür mit Drogen im Blut, versuchte eine 38-jährige Frau aus Hamm am Dienstag, 27. Juli, 16 Uhr, auf der Neuen Bahnhofstraße vor der Polizei zu flüchten.

Als die 38-Jährige an einer rotzeigenden Fußgängerampel anhielt, sollte die Fahrerin samt Fahrzeug kontrolliert werden. Ein Streifenwagen hielt dafür vor dem Polo, um den Weg zu versperren. Die Reaktion der 38-Jährigen: Als die Einsatzkräfte ausstiegen und sich dem Fahrzeug näherten, setzte die Fahrerin zurück und beschleunigte über die rote Ampel mit Vollgas weiter in Richtung Osten. Mit hoher Geschwindigkeit bog sie auf den Südring ab - einer weiteren roten Ampel zum Trotz. Die Polizisten verloren die Flüchtige kurzzeitig aus den Augen, ehe der VW geparkt in der Schillerstraße gefunden wurde.

Unweit des abgestellten Fluchtfahrzeugs wurde auch die Frau mit dem Kleinkind auf dem Arm gesichtet. Sie versteckte sich hinter einem Mauervorsprung vor den Polizisten.

Die folgende Kontrolle hatte es in sich. Eine Abfrage des VW ergab, dass eine aktuelle Fahndung wegen Unterschlagung vorliegt, die 38-Jährige war nicht die Eigentümerin. Weiter ist sie nicht im Besitz eines Führerscheins und ein Drogenvortest war positiv. Und als letztes stellte sich raus, dass sie nicht die Erziehungsberechtigte des Kleinkindes war.

Der Kleinwagen wurde an einen Berechtigten ausgehändigt und das Kind konnte wohlbehalten in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben werden.

Die Ermittlungen zu den näheren Hintergründen dauern noch an. Die 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sich nun den Strafverfahren stellen.(mg)

